L'Allemagne enquête sur la fuite d'un enregistrement sur la guerre en Ukraine

FRANCFORT, 2 mars (Reuters) - Berlin enquête sur un enregistrement audio publié par des médias russes portant sur une conférence téléphonique de hauts responsables militaires allemands parlant d'armes destinées à l'Ukraine, ce qui a suscité des craintes d'espionnage en Allemagne et des demandes d'éclaircissements de la part de Moscou. Un porte-parole du ministère allemand de la défense a déclaré samedi qu'il n'était pas en mesure de confirmer l'authenticité de l'enregistrement, mais que l'Office fédéral du contre-espionnage militaire enquêtait sur le dossier et que toutes les mesures nécessaires seraient prises. Margarita Simonyan, journaliste de la télévision publique russe et directrice de Russia Today, a été la première à publier l'enregistrement vendredi, qui a également été diffusé sur la chaîne Telegram du groupe. Reuters a écouté cet enregistrement de 38 minutes mais n'a pas pu en confirmer l'authenticité de manière indépendante. A lire aussi... Les participants à cette réunion discutent de l'éventuelle livraison de missiles de croisière Taurus à Kyiv, une initiative que le chancelier allemand Olaf Scholz a jusqu'ici fermement rejetée de manière publique. Ils évoquent également la formation des soldats ukrainiens et les cibles militaires possibles. Olaf Scholz, en visite à Rome, a déclaré à la presse que cette possible fuite était "très grave". "C'est la raison pour laquelle elle fait actuellement l'objet d'une clarification très minutieuse, très intensive et très rapide. C'est également nécessaire", a-t-il dit. L'ambassade de Russie à Berlin n'a pas répondu à une demande de commentaire adressée par courriel samedi sur des allégations d'éventuel espionnage. "Nous exigeons une explication de la part de l'Allemagne", a écrit un porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères sur les réseaux sociaux. S'adressant à la presse, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a dénoncé des "projets sournois de la Bundeswehr (forces armées allemandes) apparus au grand jour à la suite de la publication de cet enregistrement audio". Roderich Kiesewetter, membre du Parlement allemand, a déclaré au journal Handelsblatt qu'il considérait les informations rapportées comme authentiques. "La Russie montre bien sûr à quel point elle utilise l'espionnage et le sabotage dans le cadre de la guerre hybride. On peut s'attendre à ce que beaucoup plus de choses aient été interceptées et divulguées afin d'influencer des décisions, de discréditer et de manipuler des gens", a-t-il déclaré. (Reportage Hans Busemann et Maxim Rodionov; rédigé par Tom Sims; version française Claude Chendjou)