L'Allemagne en récession au 1er trimestre

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - L'économie allemande s'est légèrement contractée au premier trimestre 2023 par rapport aux trois mois précédents, marquant ainsi son entrée en récession, montrent les données officielles publiées jeudi. Le produit intérieur brut (PIB) de la première économie d'Europe a reculé de 0,3% sur les trois premiers mois de l'année en données corrigées des effets de prix et des variations saisonnières. Au quatrième trimestre 2022, le PIB allemand s'était déjà contracté de 0,5%. Une récession économique se définit techniquement par deux trimestres consécutifs de repli du PIB. (Reportage Maria Martinez; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)