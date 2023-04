L'Allemagne échappera à une récession cette année, d'après les grands instituts

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - L'Allemagne devrait échapper de justesse à la récession cette année et afficher une modeste croissance au premier trimestre, ont annoncé mercredi les grands instituts économiques du pays. Les cinq principaux instituts (Ifo, IfW, IWH, RWI et DIW) prévoient une croissance de 0,1% dans leur scénario central pour la période janvier-mars, comme l'avait rapporté Reuters dès mardi, après une baisse du produit intérieur brut de 0,4% au quatrième trimestre 2022. Pour l'année en cours, ils s'attendent à une croissance de 0,3% de l'économie allemande, contre une contraction de 0,4% prévue à l'automne. Leurs nouvelles révisions montrent un taux d'inflation attendu à 6,0% en 2023, avant un ralentissement à 2,4% en 2024. Le taux de chômage pourrait s'établir à 5,4% cette année puis à 5,3% en 2024. "L'impact de l'affaiblissement de l'économie pendant l'hiver sur le marché du travail sera limité", ont-ils déclaré. Les principaux instituts prévoient que la Banque centrale européenne (BCE) portera son taux de dépôt à 4,0% d'ici l'été, contre 3% actuellement, et qu'elle pourra procéder à des baisses de taux à partir de la mi-2024. Les exportations allemandes ont freiné l'économie en début d'année mais une reprise est attendue grâce à l'assouplissement des contraintes de la chaîne d'approvisionnement et à des commandes industrielles élevées, ont-ils noté. Les instituts estiment que les exportations ont reculé de 0,7% au premier trimestre, une baisse qui devrait être compensée par une augmentation de 0,9% au deuxième trimestre. Sur l'année, les exportations devraient croître de 0,6% puis s'accélérer en 2024 avec une hausse d'environ 3,4 %. (Maria Martinez, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)