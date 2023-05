L'Allemagne dit ne pas pouvoir participer à la coalition pour fournir des F-16 à l'Ukraine

L'Allemagne dit ne pas pouvoir participer à la coalition pour fournir des F-16 à l'Ukraine













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - L'Allemagne n'a ni les capacités de formation ni les équipements militaires nécessaires pour contribuer activement à l'initiative britannico-néerlandaise visant à fournir à l’Ukraine des avions de combat F-16, a déclaré mercredi le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius. Le Royaume-Uni a déclaré durant le Conseil de l'Europe en Islande travailler avec les Pays-Bas à la création d'une coalition internationale pour aider l'Ukraine à obtenir des avions F-16, bien que Londres, Berlin et Washington aient jusqu'à présent hésité à fournir leurs propres avions. "Nous ne pouvons pas jouer un rôle actif dans une telle alliance, dans une telle coalition, parce que nous n'avons ni les capacités de formation, ni les compétences, ni les avions", a déclaré Boris Pistorius à Berlin après une réunion avec son homologue britannique Ben Wallace. "C'est à la Maison Blanche de décider si elle souhaite diffuser cette technologie", a déclaré de son côté Ben Wallace, tout en ajoutant que la Grande-Bretagne soutiendrait par tous les moyens possibles tout pays souhaitant approvisionner l'Ukraine. "Ce qui est vraiment important ici, c'est de signaler à la Russie que nous, en tant que nations, n'avons pas d'objection philosophique de principe à fournir à l'Ukraine les capacités dont elle a besoin en fonction de ce qui se passe sur le champ de bataille", a-t-il ajouté. Cette initiative n'a pour le moment pas progressé, a fait savoir mercredi le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Wopke Hoekstra : "Nous ne sommes pas encore parvenus à une solution (...) Lorsque nous serons prêts à franchir ce pont et à le communiquer, nous le ferons", a-t-il commenté. (Reportage de Rachel More et William James, avec la contribution de Charlotte Van Campenhout à Amsterdam ; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)