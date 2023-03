L'Allemagne dit avoir remis à l'Ukraine les chars Leopard 2 promis

BERLIN (Reuters) - Les 18 chars allemands Leopard 2 promis par Berlin pour soutenir Kyiv face à l'offensive de la Russie sont arrivés en Ukraine, a déclaré lundi le ministère allemand de la Défense, confirmant une information rapportée plus tôt dans la journée par le journal Der Spiegel. Berlin avait annoncé en janvier répondre favorablement à la demande de longue date de Kyiv de fournir ces chars lourds d'assaut, considérés comme parmi les meilleurs dont disposent les Occidentaux. "Je suis certain qu'ils peuvent apporter une contribution décisive sur les lignes de front" a déclaré sur Twitter le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius. Une quarantaine de véhicules de combat d'infanterie Marder ont aussi été remis à l'Ukraine, a fait savoir une source sécuritaire. (Rédigé par Rachel More, version française Bertrand Boucey, édité par Jean Terzian)