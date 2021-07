L'Allemagne crée à son tour un commandement de l'espace

Crédit photo © Reuters

par Sabine Siebold

UEDEM, Allemagne (Reuters) - L'Allemagne a officiellement installé mardi un commandement militaire de l'espace, à l'instar des Etats-Unis ou de la France, dans un contexte d'inquiétude croissante face aux avancées russes et chinoises dans le domaine spatial et à la multiplication des lancements de satellites.

Ces deux dernières années, les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont créé des commandements interarmées de l'espace pour faire face à de potentielles menaces militaires dans l'espace, à l'heure où les relations entre l'Ouest et la Russie sont au plus bas.

La principale mission du commandement sera de protéger les satellites de communication et de surveillance utilisés par les armées contre toute interférence extérieure, et de perturber l'exploitation des satellites ennemis en cas de conflit.

Il s'attaquera également à la menace que font peser sur les dispositifs militaires et civils dans l'espace la croissance rapide du nombre de satellites et les débris qui en résultent.

Lors de son sommet en juin, l'Otan a prévenu qu'elle était prête à riposter militairement en cas d'attaque dans ou depuis l'espace, et désigné l'espace comme un cinquième domaine d'opérations en 2019, aux côtés de la terre, de la mer, de l'air et du cyberespace.

"L'espace est devenu une infrastructure critique que nous devons sécuriser," a déclaré la ministre allemande de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer dans la petite ville d'Uedem, près de la frontière néerlandaise.

Le centre de situation spatiale qui s'y trouve sera intégré dans le nouveau commandement.

