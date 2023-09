L'Allemagne continuera à accueillir des migrants arrivant en Italie

Crédit photo © Reuters

FRANKFURT (Reuters) - L'Allemagne a décidé de continuer à accueillir les migrants et les réfugiés arrivant en Italie, a déclaré la ministre de l'Intérieur vendredi en fin de journée, deux jours après avoir annoncé la suspension d'un accord sur le sujet avec Rome. Dans le cadre d'un programme de solidarité de l'Union européenne (UE), l'Allemagne s'était engagée à aider les États membres confrontés à de nombreuses arrivées de migrants, tels que l'Italie, en accueillant 3.500 personnes. Mais elle a annoncé la suspension de l'accord mercredi. Berlin a déclaré que Rome ne respectait pas les obligations qui lui incombent en vertu des règles de l'UE, à savoir traiter les demandes d'asile dans le pays de première arrivée de l'Union. La ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, a toutefois déclaré que l'arrivée récente de milliers de migrants sur la petite île italienne de Lampedusa signifiait que l'Allemagne allait finalement accueillir des nouveaux venus. "La raison pour laquelle nous avons suspendu la procédure (...) est que l'Italie n'a montré aucune volonté de reprendre des personnes dans le cadre de la procédure (...). Il est désormais évident que nous respecterons notre obligation de solidarité", a déclaré Nancy Faeser à la chaîne de télévision allemande ARD. La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a demandé vendredi à l'UE d'agir conjointement "avec une mission navale si nécessaire" pour empêcher les migrants de traverser la Méditerranée depuis l'Afrique du Nord. Elle a promis des mesures fortes en réponse à l'afflux de migrants cette semaine à Lampedusa, où le débarquement de 7.000 migrants a suscité des appels à l'aide de la part des responsables politiques locaux. Les garde-côtes italiens ont trouvé un nouveau-né mort sur un bateau transportant des migrants vers l'île lors d'une opération de sauvetage, a rapporté samedi l'agence de presse ANSA. (Reportage de Ludwig Burger, rédigé par Helen Popper, version française Benjamin Mallet)