L'Allemagne assouplit sa position sur les carburants de synthèse

BERLIN, 24 mars (Reuters) - Le ministère allemand des Transports a assoupli sa position dans le conflit entre Berlin et Bruxelles au sujet de l'élimination progressive des véhicules à moteur thermique, a rapporté vendredi Der Spiegel.

L'hebdomadaire allemand indique avoir obtenu jeudi un courriel dans lequel le ministre des Transports, Volker Wissing, serait revenu sur sa demande de renégociation des limites concernant le parc automobile, afin de permettre aux voitures à moteur thermique d'être encore immatriculées après 2035. Le ministre demande à présent que la Commission européenne garantisse à nouveau "au moment de l'adoption" des nouvelles limites de CO2, qu'elle continuera d'autoriser l'immatriculation des voitures alimentées exclusivement par les "e-carburants" après 2035. Le ministère allemand des Transports n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée par courriel. Bien qu'il ne figure pas à l'ordre du jour officiel, le sujet des e-carburants pourrait être abordé lors du sommet européen qui se tiendra à Bruxelles vendredi. VOIR AUSSI: * EXCLUSIF-L'UE envisage d'autoriser la vente de voitures à "e-carburant" après 2035-document * ENCADRÉ-Ce qu'il faut savoir sur les carburants de synthèse (Reportage Kirsti Knolle ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)