L'Allemagne assouplit les conditions d'obtention de la nationalité

par Thomas Escritt BERLIN (Reuters) - L'Allemagne s'est dotée vendredi d'une loi prévoyant l'assouplissement des conditions d'obtention de la nationalité allemande et étendant les condition d'octroi de la double nationalité. Portée par la coalition du chancelier Olaf Scholz, cette nouvelle loi, qui doit permettre d'améliorer l'attractivité d'un pays en perte de vitesse démographique, a été adoptée après des débats houleux au Parlement où des députés de l'opposition ont accusé le gouvernement de dévaloriser la nationalité. Il sera désormais possible de demander la nationalité allemande après cinq ans de résidence dans le pays, au lieu de huit actuellement. Les personnes "exceptionnellement bien intégrés" pourront obtenir la nationalité après avoir résidé trois ans dans le pays. La double nationalité n'était jusqu'à présent accordée qu'aux ressortissants d'autres pays de l'Union européenne ou de la Suisse. La ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, a estimé qu'une nouvelle loi était nécessaire afin de rivaliser avec des pays comme le Canada ou les Etats-Unis pour attirer de la main d'oeuvre qualifiée. Dans une vidéo diffusée vendredi, Olaf Scholz s'est félicité de l'adoption de la nouvelle loi. "Avec cette nouvelle loi sur la nationalité, nous disons à tous ceux qui vivent et travaillent en Allemagne, souvent depuis des décennies, vous respectez nos lois, vous êtes ici chez vous: Vous faites partie de l'Allemagne", a-t-il dit. La loi a été envoyée au président allemand, Frank-Walter Steinmeier, pour être promulguée. (Reportage Thomas Escritt; version française Camille Raynaud)