L'Allemagne approuve les participations de Bosch, Infineon et NXP dans l'usine de semi-conducteurs de TSMC

L'Allemagne approuve les participations de Bosch, Infineon et NXP dans l'usine de semi-conducteurs de TSMC













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'Office allemand des cartels a approuvé la prise de participation de Bosch, Infineon et NXP dans la nouvelle usine de semi-conducteurs de TSMC, située à Dresde, en Allemagne, a déclaré mardi l'autorité de régulation dans un communiqué. Les entreprises devraient chacune acquérir 10% de participation dans l'European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC), fondée par TSMC. "Les récents bouleversements géopolitiques ont montré l'importance d'un accès sécurisé aux semi-conducteurs, en particulier pour l'industrie allemande", a déclaré Andreas Mundt, président de l'Office fédéral des cartels, dans un communiqué. L'Union européenne et l'Allemagne se sont engagées à implanter davantage en Europe et en Allemagne la production de semi-conducteurs, a-t-il ajouté. L'usine sera la première de TSMC en Europe et la troisième en dehors de la Chine et de Taïwan, bases de production traditionnelles. Elle est essentielle à l'ambition de Berlin de promouvoir l'industrie nationale des puces dont son industrie automobile a besoin pour rester compétitive à l'échelle mondiale. (Reportage Linda Pasquini, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)