L'Allemagne approuve l'envoi de chars Leopard 1 à l'Ukraine

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Le gouvernement allemand a approuvé la livraison à l'Ukraine de chars d'assaut Leopard 1 provenant de stocks industriels, rapporte vendredi le Sueddeutsche Zeitung, ajoutant que Berlin discutait avec le Qatar du rachat de 15 chars Gepard. Citant des sources gouvernementales, le journal indique que l'envoi des chars Leopard à l'Ukraine pourrait être effectué dès que les véhicules seront opérationnels. Le groupe Rheinmetall and Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) veut reconditionner des dizaines de chars Leopard 1 afin de proposer à Kyiv de les acheter, est-il ajouté. D'après le journal, plusieurs représentants allemands ont entamé des discussions avec le ministère qatarien des Affaires étrangères sur un possible rachat de 15 chars Gepard que Doha s'était procuré en amont de la Coupe du monde 2022 de football afin de sécuriser ses stades. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré que "les Gepards ont démontré leur efficacité dans la guerre en Ukraine. Si nous pouvions en obtenir plus de nos partenaires, cela aiderait à coup sûr les Ukrainiens", selon des propos rapportés par le journal. (Reportage Riham Alkousaa; version française Jean Terzian)