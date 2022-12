L'Allemagne approuve l'achat de F-35 à Lockheed Martin pour 10 MdsE

BERLIN (Reuters) - L'Allemagne a donné mercredi son feu vert à l'achat d'avions de combat F-35 fabriqués par le constructeur américain Lockheed Martin dans le cadre d'une série d'acquisitions dans le secteur de la défense d'un montant de 13 milliards d'euros, a annoncé la ministre de la Défense, Christine Lambrecht.

La dépense a été approuvée par la commission du Budget du Bundestag. Elle se répartit entre 10 milliards d'euros pour les F-35 et 3 milliards pour l'achat de radios cryptées et de fusils d'assaut.

Ces acquisitions seront financées par un fonds spécial de 100 milliards d'euros destiné à moderniser l'armée allemande, dont la création a été annoncée par le chancelier Olaf Scholz après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février.

Au total, Berlin achètera 35 avions de combat F-35, équipés de missiles et d'autres armes et équipements. Les huit premiers appareils doivent être livrés en 2026.

Le F-35 américain remplacera la flotte vieillissante des Tornado, le seul avion allemand capable de transporter des bombes nucléaires américaines.

L'armée de l'air allemande utilise le Tornado depuis les années 1980 et Berlin compte les mettre progressivement au rebut entre 2025 et 2030.

La décision allemande d'opter pour le F-35, annoncée en mars mais qui nécessitait l'aval du Parlement, a provoqué à l'époque la colère de la France, qui table sur le projet SCAF d'avion de combat du futur européen, pour lequel un accord industriel a été annoncé au début du mois de décembre.

(Reportage Sabine Siebold et Holger Hansen, rédigé par Rachel More ; version française Diana Mandiá et Jean-Stéphane Brosse)