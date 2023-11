L'Allemagne annonce une nouvelle aide militaire à l'Ukraine d'une valeur de 1,3 MdE

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - L'Allemagne va envoyer une nouvelle aide militaire à l'Ukraine d'une valeur de 1,3 milliard d'euros, a annoncé mardi le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, lors d'un déplacement à Kyiv. Avec cette nouvelle aide, Berlin s'est engagé à envoyer à l'Ukraine quatre nouveaux systèmes de défense aérienne IRIS-T, qui s'ajoutent aux huit déjà promis par l'Allemagne, dont trois ont été livrés. Ces systèmes sont utilisés par l'Ukraine pour se protéger des attaques de missiles russes. La nouvelle aide comportera aussi 20.000 obus d'artillerie de 155 mm ainsi que des mines anti-char, a annoncé Boris Pistorius lors d'un point presse en compagnie de son homologue ukrainien, Roustem Oumerov. "Je suis sûr que cela vous aidera dans votre combat contre l'agression russe", a déclaré le ministre allemand. "Cela montre que nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine de manière durable et fiable", a-t-il poursuivi. L'Allemagne s'est déjà engagé à livrer 140.000 obus d'artillerie de 155mm l'année prochaine, a souligné Boris Pistorius. (Anna Voitenko, version française par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)