L'Allemagne allège la procédure de délivrance de visas pour les opposants à la Russie

BERLIN (Reuters) - L'Allemagne va permettre aux opposants à la Russie de se rendre sur son territoire plus rapidement et plus facilement, selon des critères récemment adoptés, a déclaré un porte-parole du ministère de l'Intérieur.

Les militants des droits humains, les employés d'ONG et de groupes de la société civile ayant un lien avec l'Allemagne, ainsi que les journalistes et les chercheurs qui ont pris position contre la guerre en Ukraine font partie des personnes qui peuvent prétendre à un séjour à long terme, a déclaré le porte-parole lundi lors d'une conférence de presse du gouvernement.

Il n'existe aucun moyen fiable de prédire combien de personnes seraient concernées par cette mesure, a-t-il ajouté.

Ces nouveaux critères visent à supprimer une partie des formalités administratives liées à la procédure de délivrance des visas en Allemagne et à garantir un séjour plus long que les 90 jours autorisés par le visa Schengen.

(Reportage Miranda Murray et Rachel More, version française Lou Phily, édité par Kate Entringer)