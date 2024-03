L'Allemagne accuse la Russie de mener une "guerre de l'information"

FRANCFORT (Reuters) - Le ministre allemand de la Défense a accusé dimanche la Russie de mener une "guerre de l'information" visant à créer des divisions au sein de l'Allemagne après la fuite d'un enregistrement sur la guerre en Ukraine. Les médias russes ont publié vendredi un enregistrement de 38 minutes portant sur une conférence téléphonique de hauts responsables militaires allemands parlant d'armes destinées à l'Ukraine. "L'incident va bien au-delà de l'interception et de la publication d'une conversation, a déclaré dimanche le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius. "Cela s'inscrit dans le cadre d'une guerre de l'information menée par [le président russe Vladimir] Poutine." "Il s'agit d'une attaque hybride de désinformation. Il s'agit de diviser. Il s'agit de saper notre unité", a-t-il ajouté. A lire aussi... Un porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré sur les réseaux sociaux vendredi que Moscou exigeait exigeait des explications de la part de l'Allemagne, sans donner plus de précisions. L'ambassade de Russie à Berlin n'a pas répondu à une demande de commentaire envoyée par courriel. Dans l'enregistrement, les participants à la réunion discutent de l'éventuelle livraison de missiles de croisière Taurus à Kyiv, une initiative que le chancelier allemand Olaf Scholz a jusqu'ici fermement rejetée de manière publique. Ils évoquent également la formation des soldats ukrainiens et les cibles militaires possibles. S'adressant à la presse, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a dénoncé samedi des "projets sournois de la Bundeswehr (forces armées allemandes) apparus au grand jour à la suite de la publication de cet enregistrement audio". (Reportage Tom Sims ; Version française Kate Entringer)