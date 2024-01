L'Allemagne a besoin d'une "bonne tasse de café réformiste", dit Lindner

Crédit photo © Reuters

par Maria Martinez BERLIN (Reuters) - L'Allemagne n'est pas l'homme malade de l'Europe, mais un homme fatigué qui a besoin d'une "bonne tasse de café" de réformes structurelles, a déclaré vendredi le ministre allemand des Finances, Christian Lindner. "L'Allemagne n'est pas l'homme malade", a-t-il dit lors d'une table ronde organisée au Forum économique mondial de Davos. Selon Christian Lindner, l'Allemagne est "un homme fatigué" après les dernières années de crise, et ses faibles prévisions de croissance sont probablement un signal d'alarme. Dans cette situation, l'Allemagne a besoin "d'une bonne tasse de café, c'est-à-dire de réformes structurelles", a déclaré le ministre. Christian Lindner, qui s'exprimait lors d'une table ronde sur les perspectives économiques mondiales, a ajouté que l'année 2023 avait été "un appel à l'action", citant pour défis le développement de l'intelligence artificielle et la menace de fragmentation de l'économie mondiale. La plus grande économie de la zone euro s'est contractée de 0,3% en 2023 en raison de l'inflation persistante, des prix élevés de l'énergie et de la faiblesse de la demande extérieure. (Reportage Maria Martinez ; version française Diana Mandiá, édité par Sophie Louet)