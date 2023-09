L'Algérie réagit à l'affaire du jet-ski près du Maroc qui a fait deux morts

L'Algérie réagit à l'affaire du jet-ski près du Maroc qui a fait deux morts













LE CAIRE, 3 septembre (Reuters) - Les garde-côtes algériens ont effectué des tirs de sommation avant d'ouvrir le feu cette semaine sur un homme naviguant en jet-ski dans les eaux territoriales algériennes, a déclaré dimanche le ministère algérien de la Défense. L'incident, survenu mardi dernier, a fait deux morts, selon un rescapé, Mohamed Kissi. D'après son récit, cinq hommes au total dont lui se sont perdus lors d'une promenade en jet-ski au large de la station balnéaire marocaine de Saïdia, près de la frontière avec l'Algérie. La frontière entre l'Algérie et le Maroc est fermée depuis 1994 et les deux pays n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 2021. Dans un communiqué, le ministère algérien a déclaré que les garde-côtes avaient lancé un "avertissement sonore" et avaient sommé le groupe "de s'arrêter à plusieurs reprises". "Compte tenu de l'activité accrue des bandes de narcotrafiquants et du crime organisé dans cette région maritime frontalière, et devant l'obstination des passagers desdits jet-skis, les personnels des garde-côtes ont procédé à des tirs de sommation", a-t-il poursuivi. "Après plusieurs tentatives, des coups de feu ont été tirés", a ajouté le ministère, ajoutant qu'un cadavre présentant un impact de balle avait été retrouvé le lendemain. Interrogé dimanche par Reuters, Mohamed Kissi a contesté la version du ministère. "Je n'ai entendu aucun tir de sommation. Je n'ai entendu que des tirs directs qui ont tué mon frère Bilal", a-t-il dit. Le corps de Bilal Kissi a été découvert par des pêcheurs marocains et enterré mercredi près d'Oujda, au Maroc, a précisé son frère. Selon lui, l'incident a également entraîné la mort d'Abdelali Mchiouer. Le père de ce dernier a dit attendre la dépouille afin de l'inhumer. Les autorités marocaines n'ont pas souhaité commenter l'incident, estimant qu'il était du ressort de la justice. Le ministère public marocain a dit enquêter sur ce "violent incident". Mohamed et Bilal Kissi, ainsi que Smail Snabi qui aurait été arrêté par les autorités algériennes, possèdent la double nationalité française et marocaine, selon les médias marocains. Le ministère français des Affaires étrangères a dit vendredi avoir appris le décès d'un ressortissant français et l'incarcération d'un autre compatriote en Algérie et être en contact avec les autorités marocaines et algériennes. (Hatem Maher, avec Ahmed Eljechtimi, version française Jean-Stéphane Brosse)