L'Algérie présente une initiative pour sortir de la crise au Niger

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'Algérie propose une initiative pour sortir de la crise au Niger, où des militaires se sont emparés du pouvoir le 26 juillet, avec la création d'une période de transition de six mois dirigée par un civil, a déclaré mardi le ministre algérien des Affaires étrangères. Ahmed Attaf, qui s'est récemment rendu dans plusieurs pays ouest-africains, a déclaré que la plupart de ses interlocuteurs s'étaient montrés opposés à une intervention militaire pour mettre fin à la crise. La Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) réclame le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger sans écarter la possibilité d'une opération militaire, tout en disant privilégier la voie diplomatique. Selon Ahmed Attaf, des responsables algériens se sont entretenus à trois reprises avec le chef de la junte militaire nigérienne, le général Abdourahamane Tiani, qui souhaite une période de transition de trois années. Dans le cadre de son initiative, l'Algérie cherchera à organiser une conférence des Nations unies pour rétablir l'ordre constitutionnel, proposera des garanties à toutes les parties impliquées et accueillera une conférence sur le développement de la région du Sahel, a dit le chef de la diplomatie algérienne. (Lamine Chikhi, avec Angus McDowall, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)