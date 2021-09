L'Algérie accrochée par le Burkina Faso

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

À l'occasion de son deuxième match dans les Éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022, l'Algérie a été tenue en échec par la modeste formation du Burkina Faso (1-1) au Stade de Marrakech. Les Fennecs ont pourtant ouvert le score par l'intermédiaire de Feghouli (18') et ont dominé la suite de la rencontre de la tête et des épaules. Mais les Étalons ne s'avouaient pas vaincus, et Tapsoba est venu perturber la tranquillité des Verts (64'). Les Algériens restent leaders du groupe A, à égalité avec les Burkinabés (4 points), mais avec une meilleure différence de buts. En parallèle, le voisin tunisien a facilement disposé de la Zambie (2-0), et le Sénégal s'est adjugé la victoire en fin de partie face au Congo (3-1). Les autres résultats de la soirée : Éthiopie 1-0 Zimbabwe ; Malawi 1-0 Mozambique ; Tanzanie 3-1 Madagascar ; Cap-Vert 1-2 Nigeria ; Guinée Équatoriale 1-0 Mauritanie ; Angola 0-1 Libye ; Soudan 2-4 Guinée-Bissau.