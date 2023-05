L'alerte tsunami sur la Nouvelle-Calédonie est levée

(Actualisé avec levée de l'alerte) 19 mai (Reuters) - L'alerte tsunami déclenchée vendredi sur la Nouvelle-Calédonie après un séisme de magnitude 7,7 au large du sud-est des îles Loyauté a été levée, a annoncé la Direction de la Sécurité Civile et de la Gestion des Risques. Le séisme a été enregistré à une profondeur de 37,7 km et à 333,8 km des côtes calédoniennes, selon le Centre américain de géophysique (USGS). "Compte tenu des informations recueillies auprès des instituts de sismologie et du PTWC (Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique-NDLR) l'ensemble des alertes Tsunami est levée ce vendredi 19 mai 2023 à 16h00 (05h00 GMT) sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie", a indiqué la Sécurité civile locale dans un communiqué publié sur Facebook. Des vagues de 40 cm à Maré et de 50 cm à l'île des Pins ont été observées, ajoute la Sécurité civile, qui invite toutefois la population à rester vigilante et à rester informée. La population de ce territoire français était invitée à évacuer toutes les zones d'altitude inférieures à 12 mètres et dans une bande de 300 mètres de la côte, pour rejoindre les zones refuges jusqu'à la fin de l'alerte. (Rédigé par Mrinmay Dey à Bangalore; version française Jean Terzian et Kate Entringer)