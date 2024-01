L'Alabama procède à la première exécution à l'azote

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La gouverneure de l'Alabama, Kay Ivey, a déclaré que les autorités pénitentiaires avaient procédé jeudi soir à la première exécution par hypoxie à l'azote, une méthode présentée par l'Etat comme une alternative plus simple aux injections létales. En 2020, l'Etat avait déjà tenté d'exécuter Kenneth Smith, condamné à mort pour son rôle dans un meurtre commis en 1988, par injection létale. L'Alabama a déclaré que son nouveau protocole d'exécution était "la méthode d'exécution la plus indolore et la plus humaine connue". Le Bureau des droits de l'homme des Nations unies avait demandé aux autorités de l'Etat de suspendre l'exécution de Kenneth Smith, estimant qu'elle pourrait être assimilée à de la torture. (Reportage Jonathan Allen; version française Camille Raynaud)