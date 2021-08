L'Ajax d'Amsterdam accroché par le FC Twente

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Dans le choc de la 2e journée d’Eredivisie, le FC Twente et l’Ajax d’Amsterdam se sont quittés, ce dimanche, sur un match nul (1-1). Si les joueurs de l’Ajax sont restés muets en première période, ils trouveront finalement l’ouverture au retour des vestiaires. Déjà buteur la semaine passée, l’attaquant ivoirien Sébastian Haller donne l’avantage à l’Ajax (51e). Poussé par son public, Twente va mettre du temps avant de réagir. Robin Propper parvient à égaliser dans les dernières minutes du temps réglementaire (86e). Malgré une ultime occasion dans le temps additionnel, l’Ajax d’Amsterdam doit se contenter du match nul et connaît un premier coup d’arrêt en championnat. Pour les locaux du jour, c'est un second résultat nul en deux journées. Au classement, Amsterdam grimpe néanmoins sur le podium, Twente pointe au onzième rang.