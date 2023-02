L'AIEA réprimande l'Iran pour une modification cachée sur le site de Fordow

par Francois Murphy VIENNE, 1er février (Reuters) - L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a critiqué mercredi l'Iran pour avoir apporté une modification non déclarée à l'interconnexion entre deux cascades de centrifugeuses de pointe dans son site nucléaire de Fordow, où peut être produit de l'uranium enrichi à 60% - soit proche du grade militaire. Cette découverte date du 21 janvier, lors d'une inspection inopinée du site souterrain de Fordow, lequel fait l'objet d'une attention accrue de la part de l'agence onusienne depuis que Téhéran a annoncé qu'il allait y produire de l'uranium hautement enrichi. Le site de Fordow était déjà considéré suffisamment sensible pour que des grandes puissances mondiales inscrivent l'interdiction de tout enrichissement d'uranium sur le site comme l'une des mesures de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, dont Téhéran a commencé à s'affranchir en 2019 à la suite du retrait des Etats-Unis de l'accord. Dans un rapport confidentiel envoyé à ses membres et que Reuters a pu consulter, l'AIEA n'a pas donné de précision sur la modification dans l'interconnexion entre les deux cascades de centrifugeuses IR-6. Elle a seulement indiqué que ces cascades étaient connectées "de manière nettement différente au mode d'opération déclaré par l'Iran" à l'agence. Le directeur de l'AIEA, Rafael Grossi, a fait part de sa préoccupation que "l'Iran mette en oeuvre un changement important dans les renseignements descriptifs (de Fordow) en lien avec la production d'uranium hautement enrichi, sans en informer au préalable l'Agence". "C'est incompatible avec les obligations de l'Iran" dans le cadre d'un pacte de sécurité conclu avec l'AIEA, a-t-il ajouté dans un communiqué public résumant le contenu du rapport, "et cela nuit à la capacité de l'Agence (...) de mettre en oeuvre des mesures efficaces de sauvegarde sur ce site". Il est noté dans le rapport que l'AIEA bénéfice d'un accès régulier au site de Fordow pour y mener des activités telles que des inspections. Des discussions ont été engagées avec Téhéran pour renforcer ces activités, précise le document. (Reportage Francois Murphy; version française Jean Terzian, édité par Matthieu Protard)