L'AIEA discute avec l'Iran de ses vérifications après des informations sur de l'uranium à 84%

L'AIEA discute avec l'Iran de ses vérifications après des informations sur de l'uranium à 84%













Crédit photo © Reuters

VIENNE (Reuters) - L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a annoncé dimanche discuter avec l'Iran des résultats de ses activités de vérification après la publication par l'agence de presse Bloomberg d'informations selon lesquelle l'organisation onusienne a découvert de l'uranium enrichi à 84%, un niveau proche de la qualité militaire. Depuis avril 2021, l'Iran enrichit de l'uranium jusqu'à 60% et depuis novembre dernier dans son site nucléaire souterrain de Fordow. De l'uranium enrichi à 90% est nécessaire à la fabrication d'une arme atomique. "L'AIEA est au courant des récents articles de presse concernant les niveaux d'enrichissement de l'uranium en Iran", a-t-elle écrit sur son compte Twitter. "L'AIEA discute avec l'Iran des résultats des récentes activités de vérification de l'Agence et informera le Conseil des gouverneurs de l'AIEA comme il convient." Bloomberg a rapporté plus tôt, en citant deux diplomates de haut rang, que l'AIEA tentait de clarifier comment Téhéran avait enrichi l'uranium à 84%. "Les inspecteurs doivent déterminer si l'Iran a produit intentionnellement (de l'uranium à 84%) ou si la concentration est une accumulation involontaire dans le réseau de tuyaux reliant les centaines de centrifugeuses à rotation rapide utilisées pour séparer les isotopes", a rapporté Bloomberg. L'agence de presse a ajouté, en citant l'un des diplomates, que l'uranium détecté pourrait avoir été "accumulé par erreur en raison de difficultés techniques" dans le fonctionnement des centrifugeuses, ce qui s'est déjà produit auparavant. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer ces informations de manière indépendante. (Francois Murphy, version française Laetitia Volga)