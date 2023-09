L'AIEA condamne la décision de l'Iran d'exclure certains inspecteurs

VIENNE (Reuters) - L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a condamné samedi la décision "disproportionnée et sans précédent" de l'Iran d'exclure environ un tiers des inspecteurs les plus expérimentés de l'organisation affectés dans le pays, entravant ainsi sa capacité à superviser les activités nucléaires de Téhéran. "Je condamne fermement cette mesure unilatérale disproportionnée et sans précédent qui affecte la planification et la conduite normales des activités de vérification de l'(AIEA) en Iran et contredit ouvertement la coopération qui devrait exister entre l'Agence et l'Iran", a déclaré Rafael Grossi, le directeur général de l'organisation, dans un communiqué. (Reportage Francois Murphy à Vienne, rédigé par Arshad Mohammed; version française Camille Raynaud)