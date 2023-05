L'AIEA a réinstallé certains dispositifs de surveillance en Iran

Crédit photo © Reuters

VIENNE (Reuters) - L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a réinstallé certains de ses équipements de surveillance en Iran, qui avaient été mis en place dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015 mais retirés l'année dernière par Téhéran, montrent deux rapports que Reuters a pu consulter mercredi. Les dispositifs concernés incluent notamment des caméras de surveillance installées sur un site d'Ispahan, dans le centre du pays, où des pièces de centrifugeuses sont produites, ainsi que des équipements de contrôle implantés sur deux sites déclarés d'enrichissement de l'uranium, est-il précisé dans ces rapports confidentiels. L'un des rapports indique toutefois que l'AIEA "attend de l'Iran qu'il s'engage à répondre" à plusieurs questions, à propos notamment de l'installation de dispositifs de surveillance supplémentaires annoncée il y a plusieurs mois. (Reportage Francois Murphy; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)