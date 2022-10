L'aide militaire US à l'Ukraine alimente le risque d'un affrontement

5 octobre (Reuters) - La décision de Washington d'envoyer une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine représente une menace pour les intérêts de Moscou et alimente le risque d'un affrontement armé entre la Russie et l'Occident, a déclaré mercredi l'ambassadeur russe aux Etats-Unis.

"Nous voyons cela comme une menace immédiate pour les intérêts stratégiques de notre pays", a écrit Anatoly Antonov sur la messagerie Telegram.

"Cet approvisionnement en équipements militaires par les Etats-Unis et leurs alliés entraîne non seulement un bain de sang prolongé et de nouvelles victimes, mais alimente aussi le danger d'un affrontement militaire direct entre la Russie et les pays occidentaux", a-t-il ajouté. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne; rédigé par le bureau de Paris)