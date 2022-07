L'aide humanitaire de l'Onu via la Turquie prolongée jusqu'en janvier

NATIONS UNIES (Reuters) - Le Conseil de sécurité de l'Onu a adopté mardi une résolution prolongeant jusqu'au 10 janvier les livraisons d'aide humanitaire vers le nord-ouest de la Syrie, depuis la Turquie, seul point transfrontalier permettant toujours de venir en aide à quelque 4 millions de personnes dans la région.

Un accord a été trouvé après deux votes infructueux alors que la Russie, membre permanent du Conseil et soutien du régime de Bachar al Assad, avait opposé son veto vendredi, soit deux jours avant l'expiration de la précédente résolution.

Etats-Unis, Grande-Bretagne et France se sont abstenus lors du vote, désireux de voir cette mission humanitaire, entamée en 2014, être prolongée d'un an. Le texte avait été soumis par l'Irlande et la Norvège.

L'autorisation du Conseil de sécurité est nécessaire du fait du refus de Damas d'approuver cette opération, car elle fournit une aide humanitaire à une région contrôlée par l'opposition.

La Turquie a souligné, via un communiqué de son ministère des Affaires étrangères, que ces livraisons d'aide "sans interruption sont nécessaires pour une réponse internationale efficace" et la stabilité de la région.

Aux yeux de Moscou, cette opération viole la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie, appelant à davantage d'aides en provenance du pays-même - une hypothèse qui fait craindre à l'opposition une prise de contrôle des livraisons par Damas.

Prolonger cette mission humanitaire est de longue date une question épineuse, bien avant le début de l'offensive de la Russie en Ukraine qui a alimenté les tensions entre Moscou et l'Occident.

(Reportage Michelle Nichols; version française Jean Terzian)