L'aide à Gaza suspendue, Israël retrouve les corps de deux otages

par Nidal al-Mughrabi et Ari Rabinovitch GAZA/JERUSALEM (Reuters) - Les livraisons d'aide humanitaire dans la bande de Gaza seront suspendues vendredi selon l'Onu en raison du manque de carburant et d'une coupure des communications, aggravant la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne après six semaines d'offensive militaire israélienne contre le Hamas. Pour la deuxième journée consécutive jeudi, aucun camion transportant de l'aide n'est entré dans le territoire faute de carburant et le Programme alimentaire mondial (Pam) alerte sur le risque imminent de famine. L'agence de presse palestinienne Wafa a déclaré qu'une frappe israélienne avait touché un groupe de personnes déplacées et fait des victimes près du point de passage de Rafah, à la frontière avec l'Egypte, par où transite l'aide internationale. Selon la chaîne Al Djazira, cette frappe a fait neuf morts. Israël n'a pu être joint immédiatement pour un commentaire. L'armée israélienne a dit vendredi avoir retrouvé près de l'hôpital Al Chifa, le plus grand de la bande de Gaza, les corps de deux otages israéliennes enlevées le 7 octobre par le Hamas et avoir découvert un puits menant à des tunnels utilisés par le groupe islamiste au sein même du complexe hospitalier. "Le caporal Noa Marciano, 19 ans, a été enlevée et assassinée par des terroristes du Hamas le 7 octobre. Son corps a été extrait par Tsahal à côté de l'hôpital Al Chifa à Gaza", a déclaré l'armée sur X, ex-Twitter. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les forces israéliennes avaient retrouvé la dépouille de Yehudit Weiss, une femme de 65 ans qui travaillait dans une école maternelle, kidnappée chez elle dans le kibboutz Be'eri. Environ 240 otages ont été capturés par le Hamas lors de ses attaques coordonnées du 7 octobre dans le sud d'Israël, qui ont fait quelque 1.200 morts, civils pour la plupart. Tsahal a également annoncé avoir découvert au sein de l'hôpital Al Chifa des "infrastructures terroristes", notamment un puits de tunnel opérationnel et un véhicule contenant de nombreuses armes. Dans un communiqué publié jeudi, le Hamas a rejeté les affirmations du Pentagone et du département d'État américain selon lesquelles le groupe utilise l'hôpital Al Chifa à des fins militaires. AFFRONTEMENTS EN CISJORDANIE Israël, qui s'est fixé pour objectif d'"éradiquer" le mouvement islamiste palestinien en réponse au carnage du 7 octobre, bombarde massivement la bande de Gaza où son armée mène des opérations terrestres. L'état-major israélien a déclaré que l'armée était près de détruire les infrastructures militaires du Hamas dans le nord de la bande de Gaza et des indices signalent la possibilité d'opérations dans d'autres parties du territoire, notamment autour de Khan Younès (sud) où Israël a largué des tracts incitant la population à évacuer. Au moins 11.500 Palestiniens, dont plus de 4.700 enfants, ont été tués dans l'offensive, selon les données de représentants des autorités de la santé de Gaza considérées comme fiables par l'Onu. "Nous sommes extrêmement préoccupés par la propagation des maladies alors que l'hiver arrive", a déclaré vendredi Richard Peeperkorn, représentant de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour les territoires palestiniens occupés. Il a fait état de plus de 70.000 cas d'infections respiratoires aiguës et de plus de 44.000 cas de maladies diarrhéiques dans l'enclave surpeuplée, dont les deux tiers de la population de 2,3 millions d'habitants a été déplacée par les combats. En Cisjordanie, les Brigades Al Qods, bras armé du Djihad islamique, ont déclaré dans un communiqué vendredi avoir affronté les forces israéliennes pendant plusieurs heures, déclenchant un "torrent de feu" et tendant des embuscades à l'aide d'explosifs. L'armée israélienne a confirmé des frappes aériennes contre des combattants à Jénine qui avaient ouvert le feu sur les Forces de défense israéliennes (FDI) et utilisé des explosifs. Au moins cinq combattants ont été tués selon elle. D'après les services ambulanciers palestiniens, trois Palestiniens ont été tués par une frappe de drone. La radio de l'armée israélienne a également fait état d'une fusillade entre des activistes palestiniens et les forces israéliennes près d'Hébron, sans fournir de bilan dans l'immédiat. Selon les autorités palestiniennes, au moins 200 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis le 7 octobre. (Avec les bureaux de Reuters, Kate Entringer et Jean-Stéphane Brosse pour le service français)