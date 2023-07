L'agence hollywoodienne CAA en pourparlers avec François-Henri Pinault

(Reuters) - Creative Artists Agency (CAA), l'une des plus grosses agences d'artistes d'Hollywood, est en discussions avancées pour vendre une participation majoritaire au milliardaire français François-Henri Pinault, selon une personne au fait de la question. Les négociations entre CAA et François-Henri Pinault, également président-directeur général de Kering, le propriétaire de Gucci, pourraient ne pas aboutir à un accord, selon la source, qui précise qu'aucune décision finale n'a été prise. Si les négociations aboutissent, l'opération marquerait une grande victoire pour le groupe de capital-investissement TPG, qui a acquis une participation de 35% dans l'agence en 2010. En 2014, TPG a porté sa participation à 53% dans le cadre d'une opération qui a valorisé l'agence à 1,1 milliard de dollars (978 millions d'euros). Fondée en 1975, CAA a été à l'avant-garde du recrutement d'acteurs, de réalisateurs, de scénaristes et d'autres talents pour des films et des émissions de télévision dans les années 1990, ce qui lui a permis d'augmenter ses revenus et de devenir l'agence de talents la plus puissante du secteur. Basée à Los Angeles, CAA représente des milliers d'acteurs, de réalisateurs et de musiciens, et compte parmi ses clients des célébrités telles que Tom Hanks, Zendaya, Steven Spielberg, Ariana Grande et Beyoncé. L'agence s'est lancée dans la représentation d'athlètes en 2006. Les discussions interviennent alors que les acteurs hollywoodiens ont décidé de se mettre en grève après l'échec des négociations avec les studios, rejoignant ainsi les scénaristes de cinéma et de télévision et aggravant la perturbation d'un grand nombre de séries et de films. Le service de presse de CAA n'a pas pu être joint dans l'immédiat, tandis qu'un porte-parole de François-Henri Pinault s'est refusé à commenter. Un porte-parole de Kering a précisé que l'entreprise n'était pas impliquée dans les discussions. TPG n'a pas souhaité faire de commentaire. En 2021, CAA a annoncé un accord pour racheter son rival ICM Partners. (Reportage Gursimran Kaur, Jyoti Narayan et Rishabh Jaiswal à Bangalore; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer et Camille Raynaud)