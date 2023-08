L'agence Fitch abaisse la note de crédit des USA à AA+

2 août (Reuters) - L'agence de notation Fitch a abaissé mardi la note de crédit des Etats-Unis à "AA+", estimant que la gouvernance en matière de fiscalité devrait se détériorer au cours des trois prochaines années et que le fardeau de la dette publique, qui continue de croître, était élevé. Cette décision intervient alors qu'une loi prévoyant la suspension du plafond de la dette américaine jusqu'au 1er janvier 2025 a été promulguée au mois de juin, écartant ainsi le spectre d'un catastrophique défaut de paiement. "Selon Fitch, les normes de gouvernance se sont détériorées de manière constante au cours des 20 dernières années, notamment en matière de fiscalité et de dette, et ce, malgré l'accord bipartisan trouvé au mois de juin", a indiqué l'agence dans un communiqué. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a dit qu'elle désapprouvait la décision de Fitch, la considérant comme "arbitraire et établie sur des données obsolètes". L'agence de notation avait annoncé au mois de mai avoir placé la note "AAA" des Etats-Unis sous surveillance en raison de l'enlisement des négociations sur le plafond de la dette. (Reportage Jyoti Narayan à Bangalore, Davide Barbuscia à New York; version française Camille Raynaud)