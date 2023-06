L'agence de notation S&P abaisse la prévision de croissance de la Chine pour 2023

PEKIN (Reuters) - S&P Global a indiqué dimanche dans une note revoir la prévision de croissance de la Chine pour 2023, à 5,2% contre 5,5%, après que des indicateurs du mois de mai ont montré un essoufflement du rebond post-COVID de la deuxième économie mondiale.

"Le rétablissement de la Chine devrait se poursuivre mais à un rythme irrégulier, avec des investissements et une industrie à la traîne", est-il indiqué dans la note de recherche. S&P est la première agence majeure de notation à revoir la prévision de croissance de la Chine pour cette année, même si plusieurs grandes banques, dont Goldman Sachs, ont abaissé ce mois-ci leurs prévisions. (Reportage Liangping Gao et Ryan Woo; version française Jean Terzian)