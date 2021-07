L'Afrique du Sud en démonstration contre la Géorgie pour son retour

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

L'Afrique du Sud n'avait plus rejoué depuis son titre à la Coupe du Monde 2019 de rugby en raison de la situation sanitaire liée au covid-19. Ce vendredi en fin d'après-midi, les Springboks affrontaient la Géorgie pour un test match. Lors de la première période, les sud-Africains ont été menés 9-5 mais ont accéléré avant de rentrer aux vestiaires avec deux essais transformés de Mbonambi (34') et Reinach (36'). Lors du second acte, ils n'ont plus du tout été inquiétés par les Géorgiens et ont aplati trois fois de plus dans l'en-but de ceux-ci grâce à Smith (53'), Jantjies (58') et Marx (67'). Au total, les champions du Monde en titre ont marqué six essais pour s'imposer 40 à 9. Ils rejoueront contre la sélection géorgienne le 9 juillet.