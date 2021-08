L'Afrique du Sud débute son Rugby Championship par un succès face à l'Argentine

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

À Port Elizabeth, l’Afrique du Sud a parfaitement démarré son Rugby Championship en dominant samedi l’Argentine (32-12) à l’occasion de la première journée. Les Springboks empochent, par la même occasion, le bonus offensif. Les locaux ont rapidement pris les commandes de la partie grâce aux essais de Cobus Reinach (14e) et d’Aphelele Fassi (18e). Incapables de trouver l’ouverture, les Pumas s’en sont remis à Nicolas Sanchez, qui a transformé trois pénalités, pour inscrire des points durant la première période. En tête à la mi-temps (21-9), l’Afrique du Sud a parfaitement géré son avance au retour des vestiaires et signer ainsi un premier succès dans ce Rugby Championship. Les deux sélections se retrouveront la semaine prochaine pour disputer le match retour. Plus tôt dans la journée, la Nouvelle-Zélande avait écrasé l’Australie (57-22).