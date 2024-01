L'Afrique du Sud confirme l'adhésion de cinq pays aux BRICS

JOHANNESBURG (Reuters) - L'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont confirmé rejoindre le bloc des BRICS, a déclaré mercredi la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor. Les BRICS, formés par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, avaient invité six pays à les rejoindre en août dernier. "En ce qui concerne les confirmations des BRICS, cinq sur six ont confirmé. Il s'agit de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de l'Éthiopie, de l'Iran... et de l'Égypte", a indiqué Naledi Pandor lors d'une conférence de presse. Le groupe, qui double en taille, souhaite que cette initiative contribue à remanier un ordre mondial qu'il considère comme dépassé. Seule l'Argentine a décliné l'invitation à rejoindre le groupe. "L'Argentine a écrit pour indiquer qu'elle ne donnerait pas suite à la demande de l'administration précédente de devenir membre à part entière des BRICS, et nous acceptons sa décision", a ajouté Naledi Pandor. (Reportage Anait Miridzhania ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)