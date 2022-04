L'aéroport Heathrow relève ses prévisions de passagers pour 2022

par Paul Sandle

LONDRES. 26 avril (Reuters) - L'aéroport londonien d'Heathrow a relevé mardi ses prévisions de trafic de passagers pour 2022 à 52,8 millions, soit 65% des niveaux pré-pandémie, grâce à la demande de voyages de loisirs, tout en prévenant qu'il s'attend à ce que les chiffres diminuent considérablement après l'été.

L'aéroport, qui a fait état d'un bénéfice ajusté de 273 millions de livres (325,4 millions d'euros) au titre du premier trimestre, a également dit ne pas prévoir de retour aux bénéfices et aux dividendes en 2022, les pertes cumulées en raison de la pandémie de COVID-19 ayant dépassé les 4 milliards de livres.

Le directeur général John Holland-Kaye a averti que, malgré la demande des Britanniques pour le tourisme de ville et les vacances à la plage, les perspectives au-delà de l'été étaient incertaines.

"Après (l'été), on ne sait toujours pas ce qui va se passer, si dans le meilleur des cas la demande continue de s'améliorer et les marchés s'ouvrent, ou si dans le pire des cas nous avons une nouvelle vague de COVID et de restrictions imposées dans le monde entier", a-t-il déclaré lors d'un entretien.

Certains aéroports britanniques ont été le théâtre de scènes chaotiques ces dernières semaines, alors qu'ils s'efforçaient d'augmenter les effectifs pour faire face à la reprise de la demande de passagers.

Mais selon John Holland-Kaye, l'aéroport d'Heathrow, le plus fréquenté de Grande-Bretagne, a largement évité ces problèmes.

Heathrow prévoit de recruter plus de 1.000 nouveaux agents de sécurité et aide les compagnies aériennes, les agents d'escale et les détaillants à pourvoir plus de 12.000 postes vacants, a ajouté directeur général.

L'aéroport attend en outre les propositions finales du régulateur britannique de l'aviation sur les redevances qu'il peut facturer aux compagnies aériennes par passager pour la période 2022-2027.

L'aéroport veut les augmenter de près de la moitié, mais l'autorité aéronautique et les compagnies aériennes s'y opposent. (Reportage Paul Sandle, version française Diana Mandiá; édité par Kate Entringer)