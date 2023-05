L'aéroport de Mexico reprend ses activités après des cendres volcaniques

MEXICO (Reuters) - L'aéroport international Benito Juarez de Mexico a annoncé samedi avoir repris ses opérations après avoir suspendu tous les vols en raison de cendres provenant du volcan Popocatepetl actif depuis plusieurs jours. "Après avoir enlevé les cendres volcaniques, vérifié les pistes et les conditions de vent favorables, nous avons repris les opérations de décollage et d'atterrissage à partir de 10h00", a indiqué l'aéroport sur Twitter. "Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne le statut de votre vol." L'aéroport a été contraint de suspendre ses activités pendant plus de cinq heures. Plusieurs vols ont été retardés tandis que d'autres ont été annulés. Le volcan Popocatepetl ("la colline qui fume") se trouve à 72 kilomètres au sud-est de Mexico. Depuis le début d'une nouvelle phase d'éruption en 1994, le volcan est l'un des plus surveillés du monde par des scientifiques avec des caméras et des capteurs. En début de semaine, plusieurs villes ont fermé des écoles en raison des cendres volcaniques. (Reportage Sarah Kinosian, version française Matthieu Protard)