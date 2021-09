L'aéroport de Kaboul fermé, des Afghans se précipitent aux frontières terrestres

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Des milliers d'Afghans souhaitant quitter leur pays contrôlé par les taliban se pressaient mercredi aux frontières, tandis que de longues files se formaient devant les banques dans la capitale Kaboul alors que l'aide internationale destinée à faire face à la crise humanitaire menace de se tarir.

Les taliban qui ont pris le pouvoir le 15 août dans la capitale afghane s'efforcent de perpétuer le fonctionnement des banques, des hôpitaux et des administrations publiques depuis la fin du retrait des troupes américaines lundi.

Ils ont aussi proclamé une "amnistie" pour tous les Afghans qui ont coopéré avec les forces étrangères depuis vingt ans, et invité leurs compatriotes déplacés par les combats à rentrer chez eux. Mais le mouvement islamiste est confronté à la défiance d'une grande partie de la population.

Depuis la fermeture de l'aéroport de Kaboul pour une durée indéterminée, qui a mis fin à l'évacuation de plus de 122.000 Afghans en deux semaines, les initiatives se multiplient pour faciliter le passage par voie terrestre des Afghans qui se sentent menacés au Pakistan, en Iran et dans les républiques ex-soviétiques d'Asie centrale.

A Torkham, un des principaux postes-frontaliers avec le Pakistan, à l'est de la célèbre Khyber Pass, un responsable pakistanais a déclaré à Reuters qu'un "grand nombre d'Afghans attendent l'ouverture de la frontière".

Selon des témoins, des milliers de personnes sont également arrivées au poste-frontière d'Islam Qala entre l'Afghanistan et l'Iran. "Je me sens plus en sécurité entouré des forces de sécurité iraniennes", a raconté un Afghan après avoir réussi à quitter son pays.

Le nombre d'Afghans menacés par l'arrivée au pouvoir des taliban, par exemple parce qu'ils ont travaillé pour les armées, les institutions civiles ou les agences de développement de pays occidentaux, est difficile à évaluer.

L'Allemagne estime à elle seule que le nombre d'Afghans encore éligibles à une évacuation se situe entre 10.000 et 40.000. Le président français Emmanuel Macron a parlé de son côté de "plusieurs milliers" de personnes restant à évacuer.

Selon les estimations du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), plus d'un demi-million d'Afghans pourraient fuir leur pays d'ici la fin de l'année.

Dans sa résolution adoptée lundi, le Conseil de sécurité des Nations unies a appelé les taliban à autoriser le départ des Afghans qui le souhaitent, mais il n'a pas appuyé l'idée avancée par la France et le Royaume-Uni d'établir une "safe zone" autour de l'aéroport de Kaboul.

VOYAGE PÉRILLEUX JUSQU'AUX FRONTIÈRES

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a indiqué que les discussions se poursuivaient entre les nouveaux dirigeants afghans, le Qatar et la Turquie pour mettre en place la gestion de l'aéroport et permettre sa réouverture. Nul ne sait combien de temps elles vont durer.

En attendant la reprise du trafic aérien, et de savoir si les taliban tiendront leur promesse de laisser partir toutes les personnes qui détiennent un document de voyage étranger, les Afghans qui ont raté le coche des évacuations sont plongés en plein désarroi.

C'est le cas d'Hussain, détenteur d'un passeport américain après avoir travaillé pour l'US Army, qui a tenté à plusieurs reprises, sans succès, de prendre un vol avec ses six filles.

"J'entends aux informations et par des proches que des milliers d'Afghans attendent de pouvoir passer au Pakistan", où vivent déjà quelque 1,4 million de leurs compatriotes, a-t-il dit à Reuters.

"Je ne sais pas si je dois y aller, ou au Tadjikistan", qui s'est engagé à accueillir 100.000 réfugiés afghans, ajoute le père de famille, inquiet de savoir ce qui arriverait à ses filles s'il prenait la route, alors que sa femme est récemment décédée du COVID-19.

Le voyage jusqu'aux frontières sur des routes truffées de barrages des taliban est périlleux, particulièrement pour les anciens auxiliaires des armées étrangères. Les détenteurs d'un passeport étranger ou d'un visa et les Afghans ayant les moyens de payer de gros pots-de-vin semblent les mieux placés pour y parvenir.

La détermination des Afghans à prendre ce risque dépendra aussi de la situation dans le pays, et particulièrement à Kaboul où les taliban ont promis de former un gouvernement "inclusif" dont les contours restent des plus flous.

Alors des exactions ont été signalées dans plusieurs villes, une femme a déclaré à Reuters avoir vu des miliciens taliban frapper une autre femme avec des bâtons mardi devant une banque de la capitale.

"C'est la première fois que je vois une chose pareille et ça m'a terrorisé", a dit la jeune femme de 22 ans en demandant à conserver l'anonymat.

(Bureaux de Reuters, rédigé par Stephen Coates, version française Tangi Salaün, édité par Jean-Michel Bélot)