L'aéroport de Hambourg toujours fermé, la police face à une prise d'otage

L'aéroport de Hambourg toujours fermé, la police face à une prise d'otage













Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - L'aéroport de Hambourg est resté fermé dimanche, ont annoncé les autorités aéroportuaires alors que la police fait face à une prise d'otage qui pourrait impliquer une dispute autour d'une garde d'enfant. Tous les avions ont été cloués au sol samedi soir après qu'un homme a pénétré dans l'enceinte de l'aéroport au volant d'une voiture avec un enfant à bord, provoquant l'arrivée de nombreux policiers sur les lieux. L'homme de 35 ans et la petite fille de 4 ans sont dans une voiture garée sous un avion, a déclaré un porte-parole de la police. "Les opérations continuent. Nos négociateurs sont en contact avec la personne dans le véhicule", a déclaré la police dimanche dans une publication sur X, anciennement Twitter. La police communique à travers un traducteur turc, a ajouté le porte-parole. La police a annoncé que la mère de l'enfant leur a informé être en contact avec l'homme. La police a précédemment affirmé que l'homme était armé et avait tiré des coups de feux, mais elle n'a pas confirmé ces déclarations. Les autorités aéroportuaires de Hambourg ont annoncé que 286 vols transportant quelque 34.500 passagers étaient programmés pour la journée de dimanche. (Reportage par Joern Poltz, Tom Sims, et Tanya Wood; version française Zhifan Liu)