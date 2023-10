L'aéroport de Hambourg suspend ses opérations après une menace d'attaque

BERLIN, 9 octobre (Reuters) - L'aéroport allemand de Hambourg a suspendu ses opérations lundi alors que la police, avertie d'une menace d'attaque envoyée par courriel, fouillait un avion qui a atterri en provenance de Téhéran avec 198 passagers, a indiqué à Reuters un porte-parole de la police fédérale. Le porte-parole a décrit les mesures, qui comprennent notamment un interrogatoire des passagers, comme une procédure normale lorsqu'une menace est considérée comme sérieuse. Aucun décollage ou atterrissage n'est possible car les pompiers de l'aéroport participent aux recherches, a expliqué le porte-parole. L'aéroport de Hambourg a prévenu que les mesures prises pourraient entraîner des retards de vols et n'a pas donné d'estimation quant à une reprise de ses opérations. Cet incident intervient au premier jour d'une réunion informelle entre les gouvernements français et allemand à Hambourg, où sont attendus notamment le président Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz. (Reportage Rachel More et Miranda Murray; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)