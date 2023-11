L'aéroport de Hambourg fermé, une opération de police en cours

FRANCFORT (Reuters) - L'aéroport d'Hambourg, en Allemagne, a été suspendu ses opérations samedi soir, après qu'un homme armé a franchi une barrière et pénétré dans l'enceinte de l'aéroport avant de tirer deux coups de feu en l'air, a annoncé un porte-parole de la police. Il semble qu'il n'y ait aucun blessé, a dit la police. L'aéroport a indiqué qu'aucun avion ne pouvait atterrir ou décoller pour le moment. L'incident s'est produit vers 20h00 heure locale, selon la police. L'homme a jeté deux bouteilles en feu hors du véhicule, ont précisé les autorités. Selon le porte-parole de la police, un enfant se trouverait à bord du véhicule. La police a indiqué dans un message publié sur le réseau social X (ex-Twitter) qu'une importante opération était en cours et qu'elle partait du principe qu'il s'agissait d'une "situation de prise d'otage". Vingt-sept vols ont été affectés par l'incident, selon a un porte-parole de l'aéroport. (Reportage Joern Poltz et Tom Sims; version française Camille Raynaud)