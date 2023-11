L'aéroport de Damas visé par des frappes aériennes israéliennes

L'aéroport de Damas visé par des frappes aériennes israéliennes













LE CAIRE, 26 novembre (Reuters) - L'aéroport international de Damas, en Syrie, a été visé dimanche par des frappes aériennes israéliennes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme et un média pro-gouvernement. Les vols qui devaient arriver à Damas ont été détournés vers Lattaquié et Alep, selon le journal El Watan. Les forces de défense israéliennes n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat. Israël mène depuis plusieurs années des frappes contre ce que le pays décrit comme des cibles liées à l'Iran en Syrie, notamment contre les aéroports d'Alep et de Damas. (Reportage Kinda Makieh, rédigé par Adam Makary et Giles Elgood ; version française Kate Entringer)