L'AEMF enquête sur le marché des CDS après les turbulences chez Deutsche Bank

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a déclaré mercredi examiner les récents mouvements du marché, y compris l'envolée des CDS ("credit default swaps" ou contrats d'échange sur défaut), un instrument qui permet de se couvrir contre le risque de défaut de paiement d'un émetteur, après la récente volatilité des transactions. "L'AEMF, en collaboration avec les régulateurs nationaux, s'est penchée sur les récents mouvements du marché, y compris sur le marché des CDS", a déclaré un porte-parole de l'agence de surveillance des marchés financiers de l'UE. Cette décision intervient après que le président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne (BCE), Andrea Enria, a dit mardi que la volatilité de l'action de Deutsche Bank était préoccupante, car elle montrait la nervosité des investisseurs. Andrea Enria a également averti qu'un effondrement du marché des CDS pourrait avoir des ramifications plus larges sur le marché des actions, beaucoup plus important. Les régulateurs s'intéressent notamment à une transaction sur les CDS de Deutsche Bank qu'ils soupçonnent d'avoir alimenté un mouvement de vente mondial vendredi, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg. L'action de la première banque allemande a dégringolé vendredi dernier en raison d'une forte augmentation de son CDS à cinq ans, déclenchant les inquiétudes sur la stabilité de tout l'écosystème bancaire européen. (Reportage Akanksha Khushi à Bengaluru et de Huw Jones ; rédigé par Jason Neely ; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)