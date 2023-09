L'adolescent blessé dans une collision à moto avec la police est mort

PARIS, 12 septembre (Reuters) - Le jeune homme blessé la semaine dernière dans une collision à moto avec une voiture de police à Elancourt (Yvelines) est mort, a annoncé mardi son père au quotidien Libération.

L'adolescent, qui était dans un état de mort cérébrale, a été transféré par sa famille en Turquie et il est décédé lundi, a-t-il précisé. A la suite de l'accident, intervenu mercredi dernier en fin d'après-midi entre Elancourt et Maurepas, deux policiers avaient été brièvement placés en garde en vue. Deux enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Versailles, l'une pour "blessures involontaires" et l'autre pour refus d'obtempérer de la part du conducteur de la moto. Contacté, le parquet de Versailles n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires. Il a déclaré à Libération "ne dispose(r) d'aucune information à ce sujet". "Le jeune homme a été laissé à la disposition de la famille, qui ne nous a en l'état donné aucune information", a-t-il dit. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)