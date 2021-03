L'administration Biden veut rétablir les liens avec les Palestiniens

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - L'administration du président américain Joe Biden travaille sur un plan visant à rétablir les liens entre Washington et les Palestiniens, qui se sont complètement distendus pendant le mandat de l'ancien locataire de la Maison blanche Donald Trump, montre un projet de mémo interne.

Deux sources au fait du document rédigé par le département d'Etat américain, dont le journal émirati The National a rapporté en premier lieu l'existence, ont déclaré qu'il s'agissait toujours pour le moment d'une ébauche, mais que celle-ci pourrait par la suite servir de base pour revenir sur certains aspects de la politique mise en place par Donald Trump, que les Palestiniens ont dénoncée comme favorable à Israël.

Depuis l'investiture de Joe Biden le 20 janvier, ses conseillers ont fait part de l'intention du président américain de renouer avec les Palestiniens.

La nouvelle administration s'est engagée à rétablir les centaines de millions de dollars d'aides économique et humanitaire et à travailler en vue d'une réouverture de la mission diplomatique palestinienne aux Etats-Unis.

Les conseillers de Joe Biden ont aussi clairement exprimé leur intention de rétablir comme priorité américaine l'objectif d'une solution à deux Etats pour sortir du conflit israélo-palestinien. Mais ils avancent avec prudence alors que les élections législatives approchent en Israël, le 23 mars, et que des élections palestiniennes auront lieu plus tard cette année.

Il est écrit dans le projet de mémo, selon les propos rapportés par The National, que la vision américaine est de "faire avancer la liberté, la sécurité et la prospérité à la fois pour les Israéliens et les Palestiniens à court terme".

De même source, on rapporte que le document indique que 15 millions de dollars d'aide aux Palestiniens pour lutter contre la crise sanitaire du coronavirus pourrait être annoncée d'ici fin mars.

Le mémo adopterait aussi une position plus dure à l'égard des colonies israéliennes et mentionne des efforts pour "obtenir l'engagement des Palestiniens de mettre fin aux versements de fonds aux individus emprisonnés (par Israël) pour actes de terrorisme".

Une source s'exprimant sous couvert d'anonymat a déclaré que le document était un projet préliminaire qui allait être étudié par plusieurs agences fédérales.

Jalina Porter, porte-parole du département d'Etat, a déclaré aux journalistes n'avoir "aucun commentaire sur ce mémo spécifique".

(Matt Spetalnick; version française Camille Raynaud)