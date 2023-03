L'administration Biden approuve le projet pétrolier Willow en Alaska

LOS ANGELES/WASHINGTON, 13 mars (Reuters) - L'administration Biden a approuvé une version réduite du projet de forage pétrolier et gazier Willow de ConocoPhillips en Alaska, d'une valeur de 7 milliards de dollars (6,52 milliards d'euros), a annoncé lundi le département de l'Intérieur, suscitant des applaudissements de la part des autorités de l'Alaska et de l'industrie pétrolière, mais des critiques de la part des défenseurs de l'environnement.

La secrétaire à l'Intérieur a approuvé le projet avec trois plateformes de forage contre les cinq initialement prévues par ConocoPhillips. "J'ai le sentiment que les habitants de l'Alaska ont été entendus", a déclaré Mary Peltola, représentante démocrate de l'Alaska, lors d'une conférence de presse. "L'État de l'Alaska ne peut pas porter seul le fardeau de la résolution des problèmes liés au réchauffement climatique." Le groupe ConocoPhillips, qui a déjà approuvé la version réduite du projet, s'est félicité de la décision. "C'était la bonne décision pour l'Alaska et pour notre pays", a déclaré Ryan Lance, directeur général de ConocoPhillips, dans un communiqué. Les groupes écologistes ont déclaré qu'ils contesteraient le projet devant les tribunaux. (Reportage Nichola Groom à Los Angeles et Valerie Volcovici à Washington ; avec la contribution de Susan Heavey à Washington et Toby Chopra ; version française Augustin Turpin, édité par Tangi Salaün)