MILAN (Reuters) - L'actrice italienne Gina Lollobrigida est morte à l'âge de 95 ans, rapporte lundi l'agence de presse Ansa.

Gina Lollobrigida a acquis une notoriété internationale dans les années 1950 avant de s'éloigner du milieu du cinéma pour se consacrer à la photographie et à la sculpture.

Après une enfance modeste, l'actrice a joué aux côtés de stars hollywoodiennes telles que Humphrey Bogart, Rock Hudson, Burt Lancaster, Tony Curtis et Frank Sinatra, devenant l'une des icônes du cinéma les plus reconnaissables des années 1950 et 1960.

Elle représentait la renaissance vibrante de l'Italie après la Seconde Guerre mondiale.

En septembre dernier, Gina Lollobrigida a échoué aux élections sénatoriales italiennes auxquelles elle s'était présentée sous l'étiquette d'un parti politique de gauche.

"La Lollo", comme on l'appelle affectueusement en Italie, est décédée dans une clinique de Rome, a indiqué son avocate Giulia Citani.

