L'actrice Eva Green gagne son procès pour toucher le cachet d'un film jamais tourné

L'actrice Eva Green gagne son procès pour toucher le cachet d'un film jamais tourné













LONDRES, 28 avril (Reuters) - L'actrice Eva Green a remporté vendredi une bataille juridique contre les producteurs qu'elle avait poursuivis devant la Haute Cour de Londres pour toucher le cachet d'un film dont elle devait être à l'affiche mais qui n'a finalement pas été tourné. L'actrice française, qui a notamment joué dans le film "Casino Royale" de la série James Bond, avait intenté un procès à White Lantern Films et SMC Specialty Finance pour obtenir le versement d'un million de dollars (906.002 euros) pour sa participation au projet de film indépendant "A Patriot" dans lequel elle devait jouer le rôle principal. Le juge a déclaré dans une décision écrite qu'Eva Green avait droit au paiement de cette somme. La société de production accusait pour sa part Eva Green d'avoir renoncé à ses obligations contractuelles et d'avoir provoqué elle-même l'échec du projet. Eva Green, 42 ans, avait fait part devant la cour en janvier de son inquiétude face aux méthodes employées par la production pour faire des économies, affirmant que son entraînement aux cascades avait été réduit de quatre semaines à cinq jours. Les avocats de White Lantern ont déclaré que l'actrice, qui était également productrice exécutive du long métrage, avait formulé des "demandes déraisonnables" concernant l'équipe, les lieux de tournage et l'équipement. "Je me suis battu bec et ongles pour défendre le beau film que j'aimais et pour lequel j'avais signé", a dit Eva Green dans un communiqué. "Un film qui parlait d'une cause qui m'est chère - le changement climatique." (Reportage de Michael Holden et Sam Tobin ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Tangi Salaün)