L'actrice Amber Heard condamnée pour avoir diffamé Johnny Depp

FAIRFAX, Virginie (Reuters) - L'actrice Amber Heard a été reconnue coupable de diffamation envers son ancien mari, l'acteur Johnny Depp, et condamnée mercredi par un jury populaire de Virginie à lui verser 15 millions de dollars de dommages et intérêts.

Au terme de six semaines d'un procès riche en détails parfois scabreux, qui a retracé la relation tumultueuse de l'ancien couple, les sept jurés ont considéré qu'Amber Heard avait diffamé "dans une intention malveillante" Johnny Depp en se présentant dans une tribune publiée dans le Washington Post comme une victime de violences conjugales.

Ils ont en revanche estimé que la star de "Pirates des Caraïbes", 58 ans, n'avait pas diffamé son ex-épouse en qualifiant, par la voix de son avocat, ses accusations de "canular". Ils lui ont néanmoins donné raison sur une partie de ses revendications et lui ont octroyé un dédommagement de deux millions de dollars.

Johnny Depp, qui a toujours nié avoir frappé Amber Heard ou toute autre femme, et l'accusait en revanche d'être devenue violente durant leur relation entamée en 2011 et achevée en 2017, avait porté plainte au civil et demandait 50 millions de dollars de dommages et intérêts.

"Le jury m'a rendu ma vie", a réagi l'acteur, qui n'a pas assisté à l'audience pendant laquelle le verdict a été rendu, sur son compte Instagram.

"La déception que je ressens aujourd'hui est au-delà des mots", a déclaré pour sa part Amber Heard, 36 ans, qui avait contre-attaqué en demandant 100 millions de dollars de dommages pour diffamation, en sortant du tribunal de Fairfax, en Virginie.

"Ce verdict constitue un pas arrière, un recul au temps où les femmes pouvaient être humiliées publiquement", a-t-elle ajouté par la suite sur Instagram, en allusion au mouvement de libération de la parole #metoo.

(Reportage de Lisa Richwine, version française Tangi Salaün)