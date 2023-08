L'activité manufacturière US s'est stabilisée à un bas niveau en juillet

WASHINGTON, 1er août (Reuters) - L'activité du secteur manufacturier aux Etats-Unis s'est stabilisée en juillet, certes à un faible niveau, à la faveur d'une amélioration progressive des nouvelles commandes, tandis que l'emploi dans le secteur est tombé à un creux de trois ans, donnant à penser que les licenciements s'accélèrent. Selon les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiés mardi, l'indice ISM manufacturier est ressorti le mois dernier à 46,4 contre 46,0 en juin, qui était alors le niveau le plus bas depuis mai 2020. C'est le neuvième mois d'affilée que cet indice est inférieur à la barre des 50 séparant croissance et contraction de l'activité. Il s'agit aussi de la plus longue série depuis la crise financière de 2007-2009. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne pour le mois de juillet un chiffre à 46,8. Malgré la hausse des taux d'intérêt qui devrait peser sur la demande, le sous-indice des nouvelles commandes dans l'industrie manufacturière est passé de 45,6 à 47,3. Parallèlement, les prix acquittés par les entreprises du secteur ont progressé de 41,8 à 42,6. La composante de l'emploi est tombée à 44,4, le niveau le plus bas depuis juillet 2020, contre 48,1 en juin. Un autre indice PMI manufacturier publié plus tôt, celui de S&P Global, est ressorti à 49,0 en version définitive, conformément à la première estimation. (Reportage Lucia Mutikani; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)